ASCOLTA “KING” IL NUOVO SINGOLO DI FLORENCE + THE MACHINE

E’ tornata Florence Welch.

L’artista britannica condivide in queste ore il nuovo singolo “King” dando seguito a quelle indiscrezioni che vorrebbero il seguito di “High As Hope”, album del 2018, in arrivo a breve.

Il brano è accompagnato dal video diretto da Autumn de Wilde.

Ascolta “King”:

Contestualmente l’artista ha rilasciato queste dichiarazioni:

Come artista, non ho mai pensato così tanto al mio genere. Sono appena andata avanti… Ero brava come gli uomini…

Ma ora, pensando di essere una donna nei miei 30 anni e nel futuro… sento improvvisamente questo strappo della mia identità e dei miei desideri. Essere un artista, ma anche volere una famiglia, potrebbe non essere così semplice per me come lo è per i miei colleghi maschi.

e ancora:

Mi ero modellata quasi esclusivamente su artisti maschi, e per la prima volta ho sentito un muro cadere tra me e i miei idoli perché devo prendere decisioni che loro non hanno fatto.

Credit Foto: Autumn de Wilde