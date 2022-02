DANIEL ROSSEN DEI GRIZZLY BEAR CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “UNPEOPLED SPACE”

Il prossimo 8 aprile, via Warp Records, Daniel Rossen dei Grizzly Bear pubblicherà il suo primo LP solista, “You Belong There”.

Daniel è polistrumentista e suona praticamente tutto nell’album ma il suo compagno di band Chris Bear fa capolino nella traccia “Tangle”.

Spiega la press-release: “Il paesaggio che circonda “You Belong There” è la considerazione sofisticata e viscerale di Daniel Rossen su ciò che viene dopo l’entusiasmo inquieto e la fanfara pubblica della tua gioventù. È un’avvincente reintroduzione di 10 canzoni a una voce che suona allo stesso tempo completamente familiare e completamente ri-energizzata dall’atto di espressione libera e dalla ritrovata auto-sovranità. Queste canzoni esplorano il territorio personalmente inesplorato dell’età adulta, compresi i problemi lasciati alle spalle e le possibilità che attendono davanti a sé.”

Dopo “Shadow In Frame”, condiviso qualche settimana fa, ora è la volta di “Unpeopled Space”, che potete ascoltare qui sotto.

Rossen ha scritto la canzone come riflesso della sua preferenza per i luoghi senza molti umani intorno – prima di trasferirsi a Sante Fe, dove ha registrato “You Belong There”, ha vissuto nei boschi remoti dello stato di New York.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista statunitense arriverà in Italia nel mese di maggio per presentare questo suo esordio solista: un unico appuntamento previsto con lui previsto per giovedì 12 al Circolo Della Musica di Rivoli (TO).

Photo Credit: Amelia Bauer