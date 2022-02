I DAFT PUNK ANNUNCIANO LA RISTAMPA DI “HOMEWORK” PER I SUOI 25 ANNI

Un anno fa ieri i Daft Punk hanno annunciato il loro scioglimento.

Per celebrare la fine del progetto il seminale duo elettronico dance francese ha annunciato la ristampa di “Homework” disco che lo scorso 20 gennaio ha compiuto 25 anni (qui recuperi la nostra recensione celebrativa in occasione dei suoi 20 anni).

Nella versione del suo venticinquesimo anniversario, in uscita il 15 aprile insieme alla ristampa di “Alive ’97”, “Homework” sarà disponibile sia in vinile sia in digitale con l’aggiunta di numerosi remix.

Sempre ieri Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter hanno deliziato i tanti fans ormai orfani del progetto pubblicando in live stream sul proprio canale Twich un raro live del 1997.

Il concerto, putroppo ora non più disponibile, riprendeva i due ragazzi live al nigthclub Mayan di Los Angeles nei giorni successivi alla pubblicazione proprio di “Homework”.

Di seguito la tracklist di “Homework (25th Anniversary Edition)”:

Disc 1: Homework – Original Album:

01 Daftendirekt

02 WDPK 83.7 FM

03 Revolution 909

04 Da Funk

05 Phoenix

06 Fresh

07 Around the World

08 Rollin’ & Scratchin’

09 Teachers

10 High Fidelity

11 Rock’n Roll

12 Oh Yeah

13 Burnin’

14 Indo Silver Club

15 Alive

16 Funk Ad

Disc 2: Homework Remixes:

01 Around the World (I:Cube Remix)

02 Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix)

03 Around the World (Tee’s Frozen Sun Mix)

04 Around the World (Mellow Mix)

05 Burnin’ (DJ Sneak Main Mix)

06 Around the World (Kenlou Mix)

07 Burnin’ (Ian Pooley Cut Up Mix)

08 Around the World (Motorbass Vice Mix)

09 Around the World (M.A.W. Remix)

10 Burnin’ (Slam Mix)

11 Around the World (Original Lead Only)

12 Burnin’ (DJ Sneak Mongowarrier Mix)

13 Around the World (Raw Dub)

14 Teachers (Extended Mix)

15 Revolution 909 (Revolution A Capella)