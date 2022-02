“LET IT BE BLUE” E’ IL NONO DISCO IN STUDIO DEI !!! (CHK CHK CHK). ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

“Let It Be Blue” è il titolo del nono album in studio dei !!! in uscita il prossimo 6 maggio su etichetta Warp.

“Storm Around The World” è il primo singolo estratto:

Sul brano la band ha dichiarato:

“Storm Around the World” è una canzone composta per l’ultimo album ma che non è stata messa a fuoco fino a quando Maria Uzor dei Sink Ya Teeth non ha aggiunto la sua parte e l’abbiamo trasformata in un duetto… inizialmente era un allenamento acido per genitori che partono per un tour poi però è diventato molto di più con la sua voce, che è in parti uguali cantilena e parlato e i cui testi hanno contribuito ad aggiungere sia una familiarità che un mistero alla canzone”

L’ultimo disco della band, “Wallop”, è uscito nel 2019.

Ecco la tracklist di “Let It Be Blue”:

1. Normal People

2. A Little Bit (More)

3. Storm Around The World (feat. Maria Uzor)

4. Un Puente (feat. Angelica Garcia)

5. Here’s What I Need To Know

6. Panama Canal (feat. Meah Pace)

7. Man On The Moon (feat. Meah Pace)

8. Let It Be Blue

9. It’s Grey, It’s Grey (It’s Grey)

10. Crazy Talk

11. This Is Pop 2