RöYKSOPP: ASCOLTA “THIS TIME, THIS PLACE” NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO

I Röyksopp svelano “This Time, This Place”, un altro tassello del progetto “Profound Mysteries”, con la voce del regista Beki Mari.

Posso solo descrivere il lavoro con i Röyksopp come un’esperienza extracorporea. La mia mente aveva già bruciato le tracce della loro musica; piccoli percorsi che risalgono a ricordi molto specifici e quindi la richiesta di cantare per loro mi ha riempito di una sensazione inimitabile. In Norvegia, nel loro studio, la mia voce si estendeva su ottave che non sapevo di avere; il che è stato particolarmente interessante dato che stavo ancora imparando a volare. Lavorare con Svein e Torbjørn è stata una benedizione divina, qualcosa che non dimenticherò mai ha dichiarato Beki Mari.

Ascolta il nuovo brano:

“Profound Mysteries” è un universo creativo espanso e un progetto concettuale offerto dai Röyksopp, con una serie di collaboratori audiovisivi. Per ogni nuova puntata il visualizzatore e il manufatto sono creati dall’artista australiano contemporaneo Jonathan Zewada, e il cortometraggio “The Conversation” è dal pluripremiato regista danese Martin De Thurah, un precedente collaboratore dei Röyksopp (“Do It Again” e “What Else Is There”).

“Profound Mysteries” sarà disponibile dal 29 aprile 2022.