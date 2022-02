I LOOP CONDIVIDONO “FERMION” NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO ATTESO DISCO

Salgono a due gli estratti dal prossimo atteso disco dei Loop seminale band psichedelica britannica pronta a rilasciare un nuovo lavoro a 32 anni di distanza dall’ultimo album in studio, “A Gilded Eternity” (1990).

“Fermion” è il secondo singolo dopo il già ascoltato “Halo”.

Ascolta “Fermion”:

La band, scioltasi inizialmente nel 1991, era tornata in vita per brevi apparizioni live nel 2013 e 2018 per calcare i palchi di due festival: All Tomorrow Parties e il Meltdown Festival curato quell’anno da Robert Smith dei Cure.

In mezzo alle quelle performance era stato pubblicato “Array” EP, il primo di una serie, mai completata, di 3 mini-album che segnava il ritorno con nuova musica dei Loop.

Robert Hampson, leader della band, ha così commentato l’influenza dei suoi Loop sulla scena musicale recente:

Mi vengono in mente una miriade di questo tipo di band là fuori, e se ho influenzato qualcuno, è meraviglioso. In definitiva, tuttavia, i Loop sono i Loop. Non ci chiamerei rock spaziale, non ci chiamerei psych, non ci chiamerei Krautrock. Siamo i Loop. Qualunque cosa esca sotto il nome Loop è Loop.