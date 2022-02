SARANNO 5 LE DATE ITALIANE DI MAGGIO PER PETER KEMBER ALIAS SONIC BOOM

Era dal 1989 che Peter Kember alias Sonic Boom, cofondatore fra l’altro degli Spacemen 3 con Jason Pierce (ora negli Spiritualized), non produceva un album solista. L’anno scorso è uscito infatti “All Things Being Equal”, per Carpark. Un disco, spiega Kember, fortemente influenzato dalle collaborazioni che lo hanno tenuto impegnato in questi anni, tra cui Panda Bear, Beach House, MGMT, No Joy.

Dallo scioglimento degli Spacemen 3, avvenuto nel 1991 a seguito dell’uscita di “Recurring”, Peter Kember si è dato parecchio da fare, registrando innumerevoli album a nome Spectrum e E.A.R. (Experimental Audio Research) e collaborando con artisti del calibro di Stereolab, Yo La Tengo e persino con gli italiani Julie’s Haircut nell’EP “N-Waves / U-Waves” (2017). Più di tutto, il musicista inglese si è distinto in qualità di produttore, guidando dalla regia gli MGMT nella genesi di “Congratulations” (di cui questo “All Things Being Equal” ricorda cromaticamente la copertina), i Beach House in “7”, Panda Bear in “Tomboy” e “Panda Bear Meets the Grim Reaper” e i Moon Duo (altra legittima legacy degli Spacemen 3, anche se per proprietà transitiva) nell’album-svolta “Stars Are The Light”. Nel 2021 arriva “Almost Nothing Is Nearly Enough”, un disco di remix per mano dello stesso Kember in cui compaiono anche due brani appartenenti alla versione giapponese del disco originale, la title track e “Tick Tock”.

E ovviamente un gran piacere vederlo in Italia. In questo tour italiano Sonic Boom presentera’ il suo ultimo live coaudiuvato da un impianto di visuals psichedeliche, per quel che si preannuncia un vero concerto lisergico.

Ecco le date del tour italiano:

12 maggio – 30 Formiche (Roma)

13 maggio – Bronson (Ravenna)

14 maggio – Dong (Macerata)

15 maggio – Ex Convento San Francesco (Pordenone)

17 maggio – Circolo Della Musica (Rivoli, TO)

Per le date di Rivoli e Ravenna la prevendita è su DICE