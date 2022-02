TRACK: NO SUITS IN MIAMI Over And Over

“I Hope That No One Sees Me”, il primo LP dei No Suits In Miami era uscito nel 2019, ma la band svedese ha finalmente annunciato il suo seguito, “Nothing Ever Happens” (pre-order), in uscita il prossimo 25 marzo.

Abbiamo già sentito una manciata di brani da questo nuovo lavoro, ma ora è il turno di “Over And Over”, l’ultimo singolo pubblicato prima della release.

Il gruppo di Lund ci incanta ancora una volta con le sue preziose melodie chitarristiche trasportandoci su meravigliosi panorami indie-pop senza tempo: malinconico e pieno di calore, questo brano è un altro tocco di pura magia da parte dei No Suits In Miami!

Listen & Follow

No Suits In Miami: Bandcamp | Soundcloud