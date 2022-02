HERCULES & LOVE AFFAIR TORNANO A COLLABORARE CON ANHONI PER IL NUOVO DISCO IN USCITA A GIUGNO

Hercules & Love Affair annunciano in queste ore “In Amber”, primo disco in 5 anni.

Per questo nuovo lavoro, atteso il 17 giugno, il progetto, guidato da Andy Butler, torna a collaborare con ANOHNI (nota in passato come Antony Hegarty o Antony) per la prima volta da “Blind” traccia inclusa nell’omonimo debutto del 2008.

Tra gli altri ospiti del disco troviamo Budgie, batterista dei Siouxsie & The Banshees e la cantante islandese Elin Ey che possiamo sentire nel primo singolo estratto “Grace”:

Butler commenta così il nuovo disco:

Nella musica dance, l’attenzione tende a essere più sulla celebrazione, la gioia, il desiderio, il crepacuore… ma la rabbia? La contemplazione esistenziale? Non se ne parla… alcune emozioni sembravano essere off limits. In un certo senso, “In Amber” è un record che non sapevo di avere in me.

“In Amber” tracklist:

1. Grace

2. One

3. You’ve Won This War

4. Christian Prayers

5. Dissociation

6. Contempt for You

7. Gates of Separation

8. Killing His Family

9. Who Will Save Us?

10. The Eyes of the Father

11. Poisonous Storytelling

12. Repent