VIDEO: ROMERO

I Romero provengono da Melbourne e hanno pubblicato finora solo una manciata di pezzi, tutti usciti nel 2020.

La band power-pop australiana annuncia ora il suo debutto full-length, “Turn It On!” (pre-order), in uscita il prossimo 8 aprile via Feel It Records / Cool Death Records.

La frontwoman Alanna Oliver dice del loro primo LP: “Credo che al momento di scrivere “Turn It On!” ho passato molto tempo a ricordare alcune avversità della vita. Come… la vita di mia zia che stava per finire, alcuni dei miei amanti passati che ora sono sconosciuti… Cos’è importante nella vita? Ma invece di scrivere da un luogo di perdita, dolore o sofferenza, il più delle volte scrivevo da un luogo di potere. Era difficile non scrivere da quel luogo quando all’improvviso cantavi di tutte queste cose con quattro ragazzi che conoscevi appena, in una prigione rock’n’roll a Kew. Era liberatorio, elettrizzante e sapevo nel mio cuore di essere finalmente dove dovevo essere”.

Il gruppo di Melbourne ha inoltre condiviso un primo singolo, la title-track “Turn It On!”, che è accompagnata da un video diretto da Triana Hernandez.

Dice la Oliver del brano: “Stavo guardando un documentario su Debbie Harry [Blondie] e una delle citazioni era “lei sale semplicemente sul palco e lo accende”. Appena l’ho sentita ho messo in pausa e ho iniziato a scrivere. I testi sono fluiti senza sforzo. Era un’idea così semplice per incanalare quel potere interiore. Quando canto questa canzone sono ora una donna che sa cosa vuole e come ottenerlo”.

Nostalgico e pieno di energiche chitarre punk e cori gustosi, il brano ci ricorda gli Sheer Mag, se vogliamo invece usare un paragone contemporaneo: eccitante e adrenalinico!

