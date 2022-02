BLOC PARTY: LA NUOVA ANTICIPAZIONE E’ “SEX MAGIK”

I Bloc Party condividono il nuovo brano “Sex Magik”, terzo estratto dall’atteso sesto album in studio “Alpha” Games, in uscita il 29 aprile su Infectious / BMG.

Ricordiamo la tracklist del disco

1. Day Drinker

2. Traps

3. You Should Know the Truth

4. Callum Is a Snake

5. Rough Justice

6. The Girls Are Fighting

7. Of Things Yet to Come

8. Sex Magik

9. By Any Means Necessary

10. In Situ

11. If We Get Caught

12. The Peace Offering

Per celebrare la pubblicazione di “Alpha Games”, i Bloc Party saranno in giro in per l’Europa (purtroppo non ci sarà l’Italia) e il Regno Unito tra maggio e giugno 2022, con una data prevista anche all’Alexandra Palace di Londra. Sarà il primo vero tour della band dopo le date del 2019, durante le quali avevano eseguito interamente il loro album d’esordio “Silent Alarm“.