CONTINUANO I RITROVAMENTI DI BRANI PERDUTI DI ALAN VEGA: ASCOLTA LA DOPPIETTA “INVASION / MURDER ONE”

La serie Vega Vault, che sta scavando negli archivi delle registrazioni inedite del defunto Alan Vega dei Suicide, ha appena pubblicato un nuovo 12″ con due brani: “Invasion” registrata durante le session 2012-2015 per l’album postumo “IT”, mentre “Murder One” risale alla fine degli anni ’90.

Invasion b/w Murder One by Alan Vega

Giusto ricordare come sia in arrivo un nuovo doppio album/raccolta dei Suicide, intitolato “Surrender”, che uscirà il 25 marzo via Mute. È stato compilato da Martin Rev, Liz Lamere (collaboratrice e moglie di Alan Vega) e Henry Rollins, che ha anche scritto le note di copertina. Oltre a classici, completamente rimasterizzati, come “Dream Baby Dream”, “Cheree”, “Rocket USA”, “Surrender” e “Why Be Blue?”, ci sono anche due tracce inedite: “Girl (Unreleased Version)” e “Frankie Teardrop (First Version)”.