SI RIVEDONO GLI ELF POWER: IL NUOVO SINGOLO DEI VETERANI AMERICANI è “THE GAS INSIDE THE TANK”

I veterani Elf Power hanno firmato con la Yep Roc Records e pubblicato la loro prima nuova canzone in cinque anni, “The Gas Inside the Tank”. Il cantante/chitarrista Andrew Rieger parla così del nuovo brano: “The Gas Inside the Tank” tocca temi apparentemente separati ma interconnessi come la reincarnazione, l’evoluzione, il sovraccarico di informazioni digitali e un immaginario mondo futuro post-apocalittico di città deserte in cui gli abitanti vanno a travasare la benzina dai veicoli abbandonati. Questa è la prima canzone scritta per un album che pubblicheremo più avanti durante anno.”

La band aggiunge: “Siamo entusiasti di lavorare con Yep Roc! Molti dei nostri amici e collaboratori come Robyn Hitchcock, The Apples in Stereo, The Minus 5,e i No Ones hanno lavorato con l’etichetta, quindi non vediamo l’ora di unirci al roster di Yep Roc“. La co-general manager di Yep Roc, Mariah Czap, esprime la stessa gioia: “Il nostro team conosce Andrew e la band dal 2004 circa, dato che hanno collaborato con un certo numero di artisti Yep Roc passati e presenti nel corso degli anni. Siamo entusiasti di aggiungerli ufficialmente alla nostra famiglia di etichette!“