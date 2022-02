VIDEO: DEANNA PETCOFF

E’ finalmente arrivato il momento del primo LP per Deanna Petcoff, che pubblicherà il suo “To Hell With You, I Love You” (pre-order) il prossimo 8 aprile via Royal Mountain Records.

Registrato a Toronto nel corso di un anno, Deanna è stata in grado di guardare più da vicino le sfumature e le minuzie delle relazioni ed esaminare i modi in cui esse possono crescere o vacillare. Scrive delle sue frustranti esperienze come una donna di 24 anni che trova la sua voce e la sua identità mentre naviga in un mondo in continuo cambiamento, esplorando i pro e i contro dell’amore e del crepacuore con una grazia e un’arguzia veloce che smentisce i suoi anni. La sua voce ricca e strutturata si giustappone alle sue immagini morbide e i suoi testi vulnerabili e severamente onesti ci accolgono in un mondo dove anche un fugace momento di emozione può diventare il suo stesso monumento.

In “To Hell With You, I Love You”, un senso di intenso desiderio rivela una visione del mondo che è piena di dolore per la perdita dell’amore, e piena di speranza per qualcosa di più bello. Non è semplicemente un disco di rottura. È un album per guarire, piangere, ridere e imparare ad amare di nuovo. È una dichiarazione di forza e una lettera d’amore alle gioie e alle agonie della navigazione nei primi vent’anni.

Il suo nuovo singolo si chiama “Devastatingly Mediocre” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Michael Pugacewicz e Paige Foskett.

Dice la Petcoff del brano: “Ho scritto questa canzone quando la mia amica usciva con il ragazzo più noioso del mondo. Era davvero così normale, soddisfaceva il minimo indispensabile per essere una persona decente, eppure lei era così infatuata di lui. All’inizio l’ho scritta per scherzo perché lo chiamavo sempre devastantemente mediocre solo per prenderla in giro, ma quando l’ho mostrata alla mia band l’hanno adorata e abbiamo deciso di farne qualcosa di reale. Penso che in realtà abbia molto significato per molte persone – è così facile innamorarsi di qualcuno solo perché si vuole essere innamorati, indipendentemente dal fatto che funzioni davvero o meno.”

Il brano spazia su territori punk-pop chitarristici, mentre la voce di Deanna rimane malinconica: dai toni riflessivi, ma con uno spirito energico!

