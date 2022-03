GUARDA IL VIDEO DI “ANGELICA”, IL NUOVO SINGOLO DELLE WET LEG

Manca ormai poco più di un mese all’uscita dell’omonimo album d’esordio delle Wet Leg, prevista per il prossimo 8 aprile via Domino Recording Company.

“Wet Leg” è stato registrato e prodotto principalmente da Dan Carey della Speedy Wunderground (“Chaise Longue” e “Angelica” sono state prodotte rispettivamente da Jon McMullen e Josh Mobaraki). L’album è stato registrato a Londra nell’aprile 2021, il che significa che hanno finito l’album ancor prima che il mondo avesse ascoltato il singolo di debutto “Chaise Longue”.

Dopo “Too Late Now” e “Oh No”, seguite dalle recenti cover di Madonna e Ronan Keating, il duo dell’isola di Wight condivide ora un altro singolo, “Angelica”, che è accompagnato da un video diretto dalle stesse Wet Leg.

Il brano prende il nome da una vecchia amica di Rhian ed è stato registrato nel soggiorno di Hester da Joshua Mobaraki, componente della band. Il brano è un mix di assurdo (“She brought lasagne to the party”), sarcasmo (“I don’t wanna listen to your band”) e sociopatia (“I look at my feet then I look for the door”), un viaggio psichedelico attraverso feste e rimpianti. “E’ un brano pervaso dalla disillusione” commenta Rhian. “Anche se il ritornello ripete ‘Good times/all the time’. E’ impossibile che sia così, non è vero?”

Photo Credit: Hollie Fernando