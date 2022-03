GUARDA LUCY DACUS E SUO PADRE SUONARE “DANCING IN THE DARK” DEL BOSS

GUARDA LUCY DACUS E SUO PADRE SUONARE “DANCING IN THE DARK” DEL BOSS

Come vi avevamo detto qualche giorno fa, Lucy Dacus è in tour negli Stati Uniti, ma ogni sera è costretta a cantare sdraiata su un divano a causa di una doppia ernia al disco.

Sabato sera la musicista originaria della Virginia era allo Stone Pony di Ashbury Park, New Jersey e in quella occasione anche suo padre era presente.

Lucy lo ha allora invitato a salire sul palco per unirsi a lei e alla sua band per la cover di “Dancing In The Dark” di Bruce Springsteen, di cui il signor Ben Dacus è da sempre un grande fan.

Qui sotto potete vedere il video registrato da un fan: mentre Ben è impegnato alla chitarra, Lucy – verso la fine del brano – si alza e inizia a ballare.