HAIM: IL VIDEO PER IL NUOVO BRANO “LOST TRACK” è DIRETTO DA PAUL THOMAS ANDERSON

Le Haim hanno condiviso “Lost Track”, con un video diretto da Paul Thomas Anderson. La canzone è stata presentata in anteprima proprio durante le proiezioni del film di Anderson con Alana Haim, “Licorice Pizza”.

“Si è presentata l’opportunità di fare una rapida componente musicale durante le riprese della storia. Paul ha menzionato il libro Appuntamento a Samarra come una possibile direzione“, ha la band. “Così abbiamo fatto qualche ricerca sul libro e siamo state ispirate dalla scena in cui il protagonista lancia un drink in faccia a qualcuno in un country club. Siamo state ispirate dall’idea di qualcuno che fa qualcosa di così drastico per uscire da una situazione in cui si sente a disagio, solo per provare qualcosa“.

L’ultimo album delle Haim è stato “Women in Music Pt. III” del 2020 che, a dire il vero, non ci ha fatto impazzire.