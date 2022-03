TRACK: QWERTY MICK

Qwerty Mick è un giovane musicista di Dublino.

Al suo attivo finora c’è solo un singolo, uscito a fine 2020, ma ora l’irlandese ha preparato il suo debutto sulla breve distanza, che uscirà a marzo.

Il primo estratto si chiama “Google Your Symptoms” e lo potete ascoltare qui sotto: “”Google Your Symptoms” descrive la mia frustrazione al tempo delle recenti elezioni generali irlandesi, in particolare quando scorrevo su Twitter. Ho scoperto che più attenzione prestavo alle elezioni, o più mi informavo sulla politica irlandese, peggio mi sentivo sullo stato del paese. È come cercare su Google i propri sintomi, dove ci si sente già abbastanza male così com’è e cercare su Google le cose non fa altro che accumulare strati di ansia. La rassicurazione non viene mai offerta, specialmente quando gli organi su cui ti stai stressando sono le istituzioni irlandesi in crisi che ti circondano”, dice Qwerty Mick del brano.

Il pezzo gode di una chitarra leggera che pare provenire dai primi lavori di Mac DeMarco, ma allo stesso tempo il songwriter irlandese dallo spirito lo-fi fa un fantastico e intenso uso della batteria, aggiungendo una notevole dose di energia: poppy, riflessivo e gentile!

Listen & Follow

Qwerty Mick: Bandcamp | Soundcloud