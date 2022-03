GUARDA IL VIDEO DI “HUMAN CRIME”, IL NUOVO SINGOLO DEI PIXIES

Nel settembre 2019, via Infectious Music, i Pixies avevano pubblicato il loro settimo album, “Beneath The Eyries”, ma ora la storica band alt-rock di Boston è pronta a tornare con nuovo materiale.

Il gruppo capitanato da Black Francis ha appena condiviso un nuovo singolo, “Human Crime” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla bassista Paz Lenchantin.

Paz spiega che “la trama è vagamente basata su uno “scherzo interno” tra me e Charles sul fatto di andare in tour. Come passiamo attraverso una porta dal nostro stato di realtà allo stato alterato di diventare ed essere un Pixie”.

Vi ricordiamo inoltre che gli statunitensi arriveranno in Italia la prossima estate per tre imperdibili appuntamenti previsti per sabato 25 giugno all’Autodromo Enzo & Dino Ferrari di Imola (BO), dove apriranno per i Pearl Jam, per lunedì 27 alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma e per maertedì 16 agosto al SEI – Sud Est Indipendente Festival di Lecce.

Photo Credit: Vladimir from New York, NY, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons