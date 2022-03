I FOALS ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM PER GIUGNO

Dopo aver rilasciato nei mesi scorsi ben due singoli, “2 AM” e “Wake Me Up”, che potete riascoltare qui sotto, i Foals annunciano nuovi dettagli sul loro settimo LP, “Life Is Yours” (pre-order): il nuovo album vedrà la luce il prossimo 17 giugno via Warner e segue di circa tre anni “Everything Not Saved Will Be Lost”, le cui due parti erano uscite a marzo e a ottobre del 2019.

“Volevamo rifocalizzarci e fare qualcosa che condividesse un DNA in tutte le canzoni: una fisicità, una ballabilità e con energia e allegria”, ha detto Yannis Philippakis in una dichiarazione.

“È sicuramente il disco più poppeggiante che abbiamo mai fatto”, ha continuato. “Sento che con “Everything Not Saved…” abbiamo toccato tutte le sfaccettature del nostro suono fino a quel momento. Questa volta volevamo trovare un nuovo modo di esprimerci”.

La band ha anche condiviso il video ufficiale di “2am” il singolo ascoltato alcune settimane fa:

“Life Is Yours” Tracklist:

1. Life Is Yours

2. Wake Me Up

3. 2am

4. 2001

5. (summer sky)

6. Flutter

7. Looking High

8. Under the Radar

9. Crest of the Wave

10. The Sound

11. Wild Green