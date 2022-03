THE WEATHER STATION LIVE IN SOLO PER 3 DATE A GIUGNO

A distanza di un anno dall’uscita di “Ignorance”, disco posizionato quinto nella nostra classifica dei migliori dischi del 2021, Tamara Lindeman, frontwoman della band canadese The Weather Station, presenterà live in solo nel nostro paese “How Is It That I Should Look At The Stars”, l’ultimo lavoro in studio in uscita il 4 marzo.

Ecco il dettaglio delle date:

7 giugno Milano Santeria Toscana 31

8 giugno Firenze Sala Vanni

9 giugno Padova Anfiteatro Del Venda

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 4 marzo.