TRACK: THE LAND BELOW This Far

The Land Below è tornato con “This Far”, brano avvolgente e malinconico. La canzone parla del coraggio di parlare di ciò che più spaventa e di affrontare ciò che inevitabilmente sta per accadere: a volte c’è bisogno di far male a qualcuno per essere buoni in futuro.

L’imminente album “Forgotten Dreams” sembra prepararsi come dolce tanto quanto straziante. Un insieme di canzoni oscure, delicate e soffici che traggono ispirazione, come dicono le note stampa, da Stina Nordenstam ed Emma Ruth Rundle, così come da Billie Eilish e il sadcore di stampo americano.

“È un tentativo di fare meno: lasciare spazio e ammettermi vulnerabile. Non voglio nascondermi dietro strati di effetti e synth. Voglio osare, anche se fa paura. Voglio trovare la forza nella fragilità“.

