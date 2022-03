GUARDA I CHVRCHES E ROBERT SMITH ESEGUIRE “JUST LIKE HEAVEN” AGLI NME AWARDS

I CHVRCHES e Robert Smith, ieri, hanno vinto un NME Award per la loro canzone “How Not to Drown” e sono subito saliti sul palco per esibirsi dal vivo, insieme, per la prima volta. La band synthpop e il frontman dei Cure hanno suonato “How Not to Drown” e “Asking For A Friend”, oltre al classico dei The Cure “Just Like Heaven”.

I CHVRCHES (l’ultimo album non ci ha fatto impazzire) e Smith avevano realizzato “How Not to Drown” viae-mail, ha rivelato la cantante dei CHVRCHES Lauren Mayberry in un’intervista prima dello spettacolo, quindi la band non aveva mai effettivamente incontrato Smith fino a quando non hanno iniziato le prove per lo spettacolo. “Mi sono cagata addosso, ad essere onesta“, ha detto, i toni molto diretti, del primo incontro con Smith.

Smith, che ha anche dato una mano al sound con la chitarra ritmica, sulla stessa ha sfoggiato un adesivo con la bandiera ucraina in segno di solidarietà verso il paese.

chvrches and robert smith playing just like heaven at the NME awards, my beloved pic.twitter.com/zSjSWuVYgN — ༺ noe ༻ (@pornogrsphy) March 2, 2022

Photo Credit: Sebastian Mlynarski & Kevin J Thomson