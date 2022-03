I CALEXICO CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “HARNESS THE WIND”

I CALEXICO CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “HARNESS THE WIND”

Il prossimo 8 aprile, via City Slang, i Calexico pubblicheranno il loro dodicesimo album, “El Mirador”, che segue di meno di un anno e mezzo il precedente “Seasonal Shift”.

La storica band statunitense dice del suo nuovo LP: ““El Mirador” è dedicato alla famiglia, agli amici, alla comunità… La pandemia ha evidenziato tutti i modi in cui abbiamo bisogno l’uno dell’altro e la musica sembra essere il mio modo di costruire ponti e incoraggiare l’inclusione e la positività. Ciò si accompagna a tristezza e malinconia, ma la musica accende cambiamenti e movimento.”

Dopo aver condiviso la title-track “El Mirador” il mese scorso, ora è la volta di “Harness The Wind”, che potete ascoltare qui sotto.

Joey Burns racconta del nuovo brano: “Quando abbiamo registrato “Harness The Wind” è stato come se avessimo toccato una scintilla di luce brillante e positività. Tutto è caduto insieme rapidamente e naturalmente. Con la lucida chitarra elettrica che entra ed esce dalla batteria e dal basso di John e Sergio, la canzone ha sempre avuto una vibrazione che si distingueva dalle altre canzoni. Abbiamo mandato le tracce a Sam Beam per aggiungere la sua voce sul ritornello, il che ha reso la canzone ancora più fluttuante. È una canzone che parla di speranza e di condividere la compassione con i compagni di viaggio e i sognatori che cercano di trovare la loro strada”.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo dell’Arizona arriverà in Italia a fine aprile con due date a supporto del nuovo LP: gli appuntamenti con loro sono previsti per martedì 26 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e per mercoledì 27 all’Alcatraz.

Photo Credit: Piper Ferguson