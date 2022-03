JACK WHITE CONDIVIDE IL NUOVO BRANO “HI-DE-HO” CON IL FEATURING DI Q-TIP

Jack White svela un nuovo estratto dal suo prossimo disco “Fear Of The Dawn” atteso per l’8 aprile.

“Hi-De-Ho” vanta la collaborazione di Q-Tip produttore e in passato membro degli A Tribe Called Quest.

Ascolta il nuovo singolo disponibile insieme alla b-side “Queen of the Bees”:

A distanza di quattro anni dal suo terzo LP, “Boarding House Reach”, Jack White tornerà quest’anno con ben due nuovi album di materiale inedito, “Fear Of The Dawn” (8 aprile) e “Entering Heaven Alive” (22 luglio), entrambi in uscita per la sua Third Man Records.

Da entrambi i nuovi lavori abbiamo già ascoltato nelle scorse settimane: “Taking Me Back”, “Love Is Selfish” e “Fear Of The Dawn”.

Credit Foto: Paige Sara