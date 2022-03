KEVIN MORBY: NUOVO DISCO E DUE DATE LIVE IN ITALIA A LUGLIO

A due anni dall’uscita dell’ultimo “Sundowner” Kevin Morby annuncia il nuovo disco “This Is a Photograph” (13 maggio su Dead Oceans).

Prodotto dall’amico e collaboratore Sam Cohen “This Is a Photograph” contiene le partecipazioni di Cassandra Jenkins, Makaya McCraven, Tim Heidecker, Alia Shawkat e molti altri.

Il primo singolo in ascolto è la title-track:

Kevin Morby, e la sua band, sarà inoltre in Italia per due live a luglio:

3 luglio @ Bologna, Covo

4 luglio @ Terni, Anfiteatro Romano Degustazioni Musicali

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di lunedì 7 marzo.

“This Is a Photograph” tracklist:

01 Intro

02 This Is a Photograph

03 A Random Act of Kindness

04 Bittersweet, TN

05 Disappearing

06 A Coat of Butterflies

07 Rock Bottom

08 Forever Inside a Picture

09 Five Easy Pieces

10 Stop Before I Cry

11 It’s Over

12 Goodbye to Good Times