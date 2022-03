“TIDAL RIVER” è IL NUOVO SINGOLO DEI ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER

All’inizio di febbraio i Rolling Blackouts Coastal Fever hanno annunciato “Endless Rooms”, il nuovo album atteso a maggio. Dopo “The Way It Shatters”, il primo singolo, ecco “Tidal River”, con un video diretto da Nick Mckk.

Ecco quello che Tom Russo ha da dire sul brano: “Tidal River” è una piccola istantanea del vivere in un posto in un momento in cui sembra che non ci sia nessuno al volante. Se ci fossero le Olimpiadi della compiacenza, l’Australia vincerebbe l’oro di un miglio. Nel “paese fortunato”, i più fortunati custodiscono gelosamente la loro fortuna, come se sparisse se la condividessero. C’è così tanto potenziale per fare meglio, ma a volte sembra che il progresso sia due passi avanti, due passi indietro. Tidal River si trova in quello che gli europei chiamarono Wilsons Promontory, dove il fiume incontra l’Oceano. Ha un grande significato per i popoli Gunai/Kurnai e Boonwurrung, che lo chiamano rispettivamente Yiruk e Wamoon. Non importano le lotte e la politica che vanno avanti, il fiume continua a scorrere verso il mare“.

Credit Foto: Nick Mckk