GUARDA I BIG THIEF ESEGUIRE “SIMULATION SWARM” COME OSPITI AL THE LATE SHOW WITH STEPHEN COLBERT

I Big Thief sono stati gli ospiti musicali nel recente episodio del The Late Show With Stephen Colbert. La band ha eseguito “Simulation Swarm” dal loro nuovo album “Dragon New Warm Mountain I Believe in You“.

Ricordiamo che il 17 marzo, la band trasmetterà un livestream via Driift in cui Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia e Max Oleartchik si esibiranno da una casa innevata nel nord-est americano.

Photo Credit: Alexa Viscius