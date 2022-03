JETHRO TULL: SONO 4 LE DATE ITALIANE DEL LORO TOUR ESTIVO

Reduci dalle date sold out nei teatri italiani e dall’uscita a gennaio di “The Zealot Gene”, primo album in studio dopo 18 anni, la band di Ian Anderson annuncia il tour che prevede il loro ritorno in Italia per l’estate 2022. Saranno 4 gli speciali appuntamenti estivi per i pionieri del progressive rock: l’11 luglio al Teatro Antico di Taormina (ME), il 13 luglio al Castello di Udine per il Folkest 2022, il 7 agosto allo Stadio Tassara di Breno (BS) e l’8 agosto alla Villa Bertelli di Forte de Marmi (LU). I biglietti per Taormina, Udine e Breno potranno essere acquistati sui circuiti ufficiali Ticketone e Tickemaster dalle ore 12 di venerdì 4 marzo; mentre quelli per il concerto di Forte dei Marmi saranno disponibili a breve.

La storica prog band britannica ha pubblicato “The Zealot Gene” il 28 gennaio. Il disco è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici. “Anche se nutro un’autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo“.

11 luglio 2022 – Teatro Antico – Taormina (ME)

13 luglio 2022 – Castello di Udine @Folkest 2022 – Udine

7 agosto 2022 – Stadio Tassara – Breno (BS)

8 agosto 2022 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)

info su www.bpmconcerti.com