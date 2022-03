LIFE: TERZO ALBUM A GIUGNO E DUE DATE ITALIANE A OTTOBRE

I Life, che lo scorso anno avevano già rilasciato qualche singolo, annunciano ora i dettagli del loro terzo album, “North East Coastal Town” (pre-order): in uscita il prossimo 10 giugno via Afghan Moon / The Liquid Label, il disco segue di quasi tre anni il precedente, “A Picture Of Good Health.”

Il frontman del gruppo punk-rock inglese Mez Green dice: “Hull e l’area circostante attraversano il nostro DNA e ci hanno plasmato, ci hanno protetto, ci hanno dato potere, ci hanno abbracciato e ci hanno fatto sentire accettati.

“North East Coastal Town” è la nostra lettera d’amore alla città. L’album è un’ode alla parentela e alla relazione con la sua spina dorsale musicale e lirica che raccoglie temi di amore, desiderio, bellezza, orrore, caos, orgoglio e soprattutto il senso di appartenenza.

È un corpo di lavoro riflessivo dedicato alle persone e ai luoghi e a coloro che sono sempre stati lì e ci hanno fatto sentire come se appartenessimo.

Durante la scrittura e la registrazione di questo album era importante per noi che questo senso di appartenenza si riflettesse anche nell’arte dell’album e quindi abbiamo usato studi locali, attrezzature, equipaggiamento e la comunità intorno a noi per stabilire cosa significa appartenere in una città costiera del Nord Est”.

Il gruppo di Hull condivide un nuovo singolo, “Big Moon Lake” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Luke Hallett.

Dice Metz sul nuovo singolo: “Volevamo che “Big Moon Lake” riconoscesse il commento sociale lirico che era disseminato nei nostri primi due dischi mentre espandeva il suono sperimentale e personale che sentirete nel nuovo disco.

Il brano è giocoso e prende in giro i temi quotidiani del perdersi, dell’insensibilità, del bere, del fumare e del mangiare male e in generale del volere di più per se stessi nella vita. La sua soluzione è che con il senno di poi tutto è di fronte a te, è sulla tua porta di casa e in questo caso è la meravigliosa contea dello Yorkshire”.

I Life porteranno il loro nuovo LP in tour in Europa in autunno e ci saranno anche due date italiane: gli inglesi suoneranno sabato 22 ottobre all’Arci Bellezza di Milano e domenica 23 al Freakout Club di Bologna.

“North East Coastal Town” Tracklist:

1. Friends Without Names

2. Big Moon Lake

3. Incomplete

4. Almost Home

5. Duck Egg Blue

6. Shipping Forecast

7. Poison

8. Self Portrait

9. The Drug

10. Our Love Is Growing

11. All You Are