SECONDO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO DI KURT VILE. ASCOLTA “HEY LIKE A CHILD”.

Alcune settimane fa Kurt Vile ha annunciato il suo nuovo disco.

“(watch my moves)”, in uscita il prossimo 15 aprile segnando il debutto dell’artista americano sull’etichetta Verve Records parte del Universal Music Group, vanta, oltre alla presenza dei sodali Violators, contributi di Chastity Belt, Cate Le Bon, Stella Mozgawa (Warpaint) e Sarah Jones (Hot Chip, Harry Styles).

Dopo aver ascoltato il primo estratto “Like Exploding Stones” oggi ci gustiamo un nuovo brano.

Ascolta “Hey Like A Child”:

In una recente intervista a NME Vile ha così commentato l’imminente nuovo lavoro:

Penso che il mio ultimo disco “Bottle It In” sia stato piuttosto epico, questo ho avuto ancora più tempo per farlo. Ho l’energia di una nuova etichetta e non ho molta fretta. Ho registrato più che sufficienti canzoni e poi ho messo tutte le migliori in questo disco, quindi è perfetto…

Credit Foto: Christian Düringer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons