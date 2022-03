ALBUM: THE CATHERINES Out Of The Blue

Abbiamo già parlato spesso, su IFB, dei The Catherines, creatura musicale del buon Heiko Schneider, che si è dimostrato, nel corso degli anni, assolutamente capace di misurarsi con più generi musicali e di variare il proprio mood senza andare fuori giri. In questa nuova uscita, come ci si può aspettare fin dalla copertina dell’album, l’andamento è decisamente malinconico, un po’ per il la pandemia e un po’ per ascolti ripetuti di Nick Drake e David Ackles. Sta di fatto che dopo molte uscite in cui lo spirito pop di Heiko ci ha fatto muovere e sorridere, ora è tempo di essere più riflessivi e contenuti.

Out Of The Blue by theCatherines

Che ci crediate o meno, a tratti sembra quasi di assaporare, in una versione più “da cameretta”, i The Divine Comedy in una veste romantica e compassata: tanto uso del piano, ballate nostalgiche e la necessità di mettere un po’ da parte l’andamento più pimpante per essere, una volta tanto, più riflessivi. Risulta credibile anche in questa veste il nostro Heiko e gli facciamo i complimenti per essersi scoperto un crooner dal taglio lo-fi.

Listen & Follow

The Catherines: Bandcamp