EP: THE FISHERMAN AND HIS SOUL Just Because

Periodo bello movimentato per Sebastian Voss, che pochi mesi fa aveva pubblicato il pregevole “Nothing Ever Stays the Same”, ma ora è già in pista con un nuovo EP, ovviamente a nome The Fisherman and his Soul. Al solito il piatto è decisamente ricco e limitarsi a dire che gli anni ’60 sono lo spunto di partenza va bene, ma poi bisogna ovviamente soffermarsi su ogni canzone, che si arrichisce di suggestioni e spezie molto variegate.

Just Because by The Fisherman and his Soul

Dai profumi “morriconiani”, con tanto di tromba, di “White Actor”, agli spunti brit-pop di “Fish and Chips and Custom Dudies” alle lacrimone di “Hideway”, già con i primi tre pezzi abbiamo un bel giro di giostra. “Just Because” rimanda decisamente agli anni ’60, mentre pare quasi appartenere agli ultimo Boo Radleys il brano “The Design Of Coasts”, piacevolmente pop e con questi rimandi classici e avvolgenti. Chiude il tutto la mezza bossa nova mandata a 45 giri di “Arnd Walks Home After The Show”.

E Bravo Sebastian!

