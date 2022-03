GRADITA SORPRESA DAI SUPER FURRY ANIMALS CHE SVELANO (SU BANDCAMP) IL LORO PRIMO BRANO MAI REGISTRATO: “OF NO FIXED IDENTITY”

Simpatica pubblicazione da parte dei Super Furry Animals che rendono disponibile la loro prima canzone mai registrata, “Of No Fixed Identity”, con l’attore Rhys Ifans alla voce principale.

Of No Fixed Identity by Super Furry Animals

L’ex cantante e amico della band, Ifans, eseguì il brano in studio nel 1993 prima di intraprendere una carriera a Hollywood. Rimasta negli archivi della band per quasi trent’anni, la release (resterà online solo una settimana, occhio!) emerge a sostegno della campagna www.crowdjustice.com/case/save-the-severn-estuary/.

La campagna Save The Severn mira a fermare lo scarico sconsiderato di sedimenti di una centrale nucleare in una zona marina protetta di vitale importanza ecologica. Una percentuale del ricavato andrà a finanziare l’udienza di revisione giudiziaria del gruppo della campagna contro la Marine Management Organisation e il gigante dell’energia EDF.

In un breve periodo prima che Gruff Rhys prendesse il comando, Ifans, futura star di Notting Hill, Harry Potter e ultimamente Spiderman: No Way Home, ha guidato l’emergente five-piece gallese, ridottosi a quattro alla sua partenza.

Una dichiarazione della band dice: “Il nostro primo lavoro mai registrato è uscito, in parte è un’esplorazione del passato e in parte una critica del presente e di un futuro in cui gli interessi aziendali sono prioritari rispetto alla salute, al benessere e al mondo naturale. Per favore, scaricate il brano, sostenete la causa e riscoprite il considerevole talento canoro di Mr Rhys Ifans“.