“THE POWER OF A WORD” E’ UN NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI WALLIS BIRD

L’artista irlandese Wallis Bird condivide un nuovo estratto dal suo prossimo disco “HANDS” in uscita il prossimo 27 maggio su etichetta Mount Silver Records e Soundly Music.

“Power Of The Word” è il terzo estratto dopo le già ascoltate “What’s Wrong with Changing” and “Pretty Lies”:

L’artista racconta del brano:

…è stato scritto nel periodo in cui Trump è stato sconfitto. Odio persino parlare di quell’uomo, ma è stato davvero un grande punto di svolta.. La canzone mette in evidenza il potere che le parole possono avere, che possono essere utili e pericolose.

e ancora:

…è stato scritto in circa tre ore, è stato uno di quei momenti in cui succede e basta… scatta. Avevo scambiato il mio studio con quello del mio amico Kevin Ryan e prima ancora di togliermi la giacca prima di sedermi al tavolo per scrivere, avevo già scritto le prime due strofe di quella canzone e il ritornello.

Credit Foto: Tobias Ortmann