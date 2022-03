TRACK: KITTY PERRIN

La cantautrice di Norwich, Kitty Perrin ha condiviso il suo singolo “The Escapist”, delizia folk-pop, arrangiata in modo elegante e suggestivo, con questo piano che da la linea guida e le voci armoniche che scaldano i nostri cuori.

Parlando della canzone, la cantante ha detto: “Quando stavo elaborando una recente rottura, ho capito che stavo facendo del mio meglio per evitare di assumermi la responsabilità del mio ruolo in questa storia. Mi sono resa conto che ero stata contenta che il mio ex avesse chiuso le cose così male, perché significava che ero io la vittima.’The Escapist’ riguarda il desiderio che avevo di sentirmi senza colpa alla fine di quella relazione e la nostra capacità di inventare false storie per la nostra pace mentale“.

“The Escapist” si troverà sull’EP di debutto di Kitty Perrin, “Stick It Out”, in arrivo il 6 maggio.

