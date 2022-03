LEONARD COHEN: VENDUTO IL SUO CATALOGO MUSICALE A HIPGNOSIS SONG MANAGEMENT

Chi gestisce il patrimonio di Leonard Cohen ha venduto i diritti del suo catalogo musicale.

Secondo Variety, Hipgnosis Song Management ha acquistato il catalogo completo di Cohen per una somma non rivelata. Secondo i termini dell’accordo, Hipgnosis ha ricevuto i diritti d’autore delle 211 canzoni composte da Cohen dall’inizio della sua carriera fino al 2000, e la proprietà totale delle 67 canzoni che ha scritto tra il 2001 e la sua morte nel 2016. Si parla quindi di un totale di 278 canzoni, compresi i lavori più noti di Cohen come “Hallelujah”, “Suzanne” e “Bird on a Wire”.

“Essere ora i custodi e i gestori delle incomparabili canzoni di Leonard Cohen è una responsabilità meravigliosa ma molto seria che affrontiamo con entusiasmo e di cui comprendiamo pienamente l’importanza“, ha detto il fondatore di Hipgnosis, Merck Mercuriadis, in una dichiarazione.

“Leonard ha scritto parole e canzoni che hanno cambiato le nostre vite, in primis ‘Hallelujah’, ma ce ne sono molte altre che non vediamo l’ora di ricordare al mondo ogni giorno“, ha aggiunto Mercuriadis. “Leonard Cohen è venerato in tutto il mondo per la grandezza del suo lavoro“.

Negli ultimi anni, Hipgnosis ha acquisito i cataloghi di molti altri artisti, tra cui Neil Young, Lindsey Buckingham e Christine McVie dei Fleetwood Mac, i Red Hot Chili Peppers e il produttore Bob Rock.

Photo: Rama [CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons