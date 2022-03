STING ESEGUE UNA VERSIONE ACUSTICA DI “RUSSIANS”, SUO BRANO DEL 1985

Sting ha pubblicato un video che lo vede impegnato a suonare la sua canzone del 1985 “Russians”, una delle canzoni più centrate sull’ansia nucleare, a sostegno di Help Ukraine, iniziativa per inviare medicine e aiuti umanitari a un magazzino sul confine ucraino in Polonia.

“Ho cantato solo raramente questa canzone nei molti anni da quando è stata scritta, perché non ho mai pensato che sarebbe stata di nuovo rilevante. Ma, alla luce della decisione sanguinosa e tristemente sbagliata di un uomo di invadere un vicino pacifico e non minaccioso, la canzone è, ancora una volta, un appello alla nostra comune umanità. Per i coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia e anche per i molti russi che stanno protestando contro questo oltraggio nonostante la minaccia di arresto e detenzione – Noi, tutti noi, amiamo i nostri figli. Fermate la guerra“.

Photo Credit: Martin Kierszenbaum