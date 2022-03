THE ANCHORESS, ASCOLTA LA NUOVA VERSIONE DI “LET IT HURT”

Per celebrare l’uscita della versione ampliata del suo secondo acclamato album, “The Art Of Losing”, The Anchoress (alias la polistrumentista gallese Catherine Anne Davies) ha condiviso il nuovo singolo, “Let It Hurt” (versione francese) prodotto dalla stessa Davies e mixato da Dave Eringa, collaboratore dei Manic Street Preachers.

A proposito del nuovo singolo, Catherine ha detto: “Ho scritto ‘Let it Hurt’ sul pianoforte verticale Challen nel mio corridoio (come notoriamente usato dai Beatles ad Abbey Road). Stavo uscendo per prendere un treno. Inutile dire che ho perso il treno e ho preso invece la canzone. Si tratta di permettere a te stesso di sentire pienamente l’esperienza della perdita e del dolore. Sono abbastanza orgogliosa di me stessa per essere riuscita a fare rima “monopolio” con “malinconia esistenziale” e “misoginia”.