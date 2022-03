ASCOLTA “THE MAINLINE SONG” NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DEGLI SPIRITUALIZED

“Everything Was Beautiful”, atteso nuovo disco degli Spiritualized che seguirà di 4 anni il precedente “And Nothing Hurt” ed era inizialmente previsto per lo scorso 22 febbraio, uscirà su etichetta Bella Union il 22 aprile.

Dopo aver ascoltato “Always Together With You”, pezzo che in realtà avevamo già ascoltato in versione demo nel 2014, e “Crazy” Jason Pierce ci concede oggi un terzo assaggio.

Ascolta “The Mainline Song”:

Il nuovo brano è in parte ispirato dalle proteste che si sono susseguite negli States alla fine del primo lockdwn nel 2020.

Mentre alcune persone sono implose durante i lockdown e l’isolamento imposto dalla pandemia, altri sono fioriti, Mi sentivo come se mi fossi allenato tutta la vita per questo ha dichiarato recentemente Pierce.