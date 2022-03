GUARDA DAVID BYRNE SUONARE “BURNING DOWN THE HOUSE” INSIEME AL CAST DI “AMERICAN UTOPIA” NELLO SHOW TV CBS SATURDAY MORNING

“American Utopia”, show teatrale di David Byrne, è stato confermato a Brodway per una seconda serie di date.

Sabato scorso l’ex leader dei Talking Heads, e l’intero cast di “American Utopia”, sono stati ospiti del programma TV “CBS Saturday Morning” dove hanno suonato dal vivo “Burning Down The House” e “Marching Through The Wilderness”.

Byrne si inoltre intrattenuto per un intervista con il presentatore Anthony Mason.

Guarda tutto nei video sotto: