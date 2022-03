TRACK: ALEX CONNOR The First Days Of The Sunshine Kid

Dopo aver pubblicato una manciata di singoli e un EP, “A Song To Sing At Night”, uscito nel 2021, per Alex Connor è arrivato il momento del debutto sulla lunga distanza, “The First Days Of The Sunshine Kid”.

Proprio dall’album appena realizzato ecco arrivare il nuovo singolo, la title-track “The First Days Of The Sunshine Kid”, che potete ascoltare qui sotto.

Un folk malinconico, ma sincero dai ritmi bassi disegnato con la chitarra e il banjo: emozioni e belle sensazioni di nostalgia!

Listen & Follow

Alex Connor: Soundcloud