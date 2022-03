COREY TAYLOR DEGLI SLIPKNOT BOCCIA ‘L’OPERAZIONE’ “DONDA 2”: “KANYE WEST E’ UN FOTTUTO IDIOTA”

Recentemente Kanye West ha pubblicato a sorpresa “Donda 2” album che segue di pochi mesi il precedente “Donda”.

Particolarità di questa pubblicazione è il fatto che il disco è disponibile solo ed esclusivamente attraverso Stem Player un nuovo device di proprietà del rapper acquistabile al costo di 200 dollari. Questo nuovo MP3 player inoltre offre la possibilità di avere ogni singolo brano diviso in tracce separate che si possono ascoltare singolarmente cambiando l’arrangiamento a proprio piacimento.

In una recente intervista al podcast Cutter’s Rockcast Corey Taylor, cantante degli Slipknot, ha espresso tutto il suo disappunto su questa operazione e sul suo fautore.

È come rilasciare tutte le parti di un’auto e inviarle a casa delle persone e dire, ‘hai un auto gratis, ora devi capire come costruire questa dannata cosa ha dichiarato Taylor

Stai presumendo che il pubblico abbia l’accesso e la stessa tecnologia che hai tu, ma sei un fottuto idiota per averlo fatto.

e ancora:

Ma dici sul serio? Non funziona in questo modo. Il pensiero che sia una cosa intelligente da fare ti mostra solo quanto Kanye West sia contorto e fuori di testa.

Quando hai così tanti soldi e così tante persone intorno a te che ti dicono esattamente quello che vuoi sentire il tuo concetto di realtà va fuori dalla finestra del cazzo.

Stem Player, che ha già portato a West utili per 2 milioni di dollari, non va proprio giù a Taylor:

So che la gente lo vede come un genio ecc. Ma perdio, svegliati, mettilo su un cd e dallo alla cazzo di gente. Se fai così, hai una chance che la gente lo possa ascoltare

Credit Foto Corey Taylor: bill from jersey city, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Kanye West: screenshot video