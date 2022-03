ECCO UN SECONDO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM DI JON SPENCER & THE HITMAKERS

Jon Spencer pubblicherà un nuovo disco insieme ad una backing band nuova di zecca i the HITmakers.

“Gets It Lit”, in uscita l’1 aprile su etichetta In The Red e dal quale poche settimane fa abbiamo ascoltato il primo estratto “Junk Man”, vede il chitarrista e cantante americano collaborare con Sam Coomes dei Quasi ai sintetizzatori, M.Sord alla batteria e Bob Bert che suona spazzatura (!?!?!?!) ai quali in tour si aggiungerà Janet Weiss, ex Sleater-Kinney, alla batteria.

“Worm Town” è un secondo estratto:

Spencer racconta così il pezzo:

Puoi avere tutti i soldi del mondo, yacht di lusso, pozzi petroliferi e comandare un esercito, ma quando il tuo tempo è scaduto – niente di tutto ciò avrà importanza – devi andare. E quello che raccoglierai, lo seminerai.