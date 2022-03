I SON LUX SI UNISCONO A MITSKI E DAVID BYRNE PER IL BRANO “THIS IS A LIFE”

I SON LUX SI UNISCONO A MITSKI E DAVID BYRNE PER IL BRANO “THIS IS A LIFE”

I Son Lux hanno composto la colonna sonora del film “Everything Everywhere All At Once” e hanno reclutato una bella squadra di collaboratori. Il disco infatti (il film debutta al SXSW Film Festival questa settimana, prima di puntare a una più ampia distribuzione il mese prossimo) vede i contributi di André 3000, Randy Newman, Moses Sumney e tanti altri. Il brano svelato oggi, “This Is A Life”, ad esempio, è un duetto tra David Byrne e Mitski.

“Non avremmo mai potuto prevedere quanto avremmo imparato dal progetto“, hanno detto i Son Lux a proposito della loro colonna sonora. “Ciò che è emerso è stata la nostra impresa più ambiziosa fino ad oggi, più di due anni di lavoro, con il risultato di due ore di nuova musica. È stata un’opportunità per noi di giocare, di infondere umorismo nel nostro lavoro e di sperimentare oltre i nostri vari background musicali“.