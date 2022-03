I SUPERORGANISM ANNUNCIANO IL SECONDO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “TEENAGER”

A distanza di quattro anni dal loro omonimo primo album, i Superorganism stanno per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “World Wide Pop” (pre-order), in uscita il prossimo 15 luglio via Domino Recording Company.

Numerosi gli ospiti presenti sul nuovo disco, tra cui troviamo Stephen Malkmus, CHAI, Pi Ja Ma, Dylan Cartlidge e Gen Hoshino.

Con tredici tracce che colpiscono un equilibrio tra artificio e serietà, tra sciocchezza fantascientifica e intensità esistenziale, “World Wide Pop” è una vetrina per la comprensione appena approfondita dei Superorganism dei reciproci interessi e impulsi, il tipo di convergenza creativa che ci si aspetta quando amici online iniziano a passare del tempo insieme IRL (il loro debutto è stato completato prima che l’intera band fosse mai stata nella stessa stanza allo stesso tempo).

Il primo singolo estratto si chiama “Teenager” ed è accompagnato da un video diretto da AEVA: il brano, che vede le Chai e Pi Ja Ma come ospiti, “celebra il mantenimento della passione cruda e dell’emozione di quegli anni formativi ed è un rifiuto del cinismo.”

“World Wide Pop” Tracklist:

1. Black Hole Baby

2. World Wide Pop

3. On & On

4. Teenager (feat. CHAI & Pi Ja Ma)

5. It’s Raining (feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge)

6. Flying

7. Solar System (feat. CHAI & Boa Constrictors)

8. Into The Sun (feat. Gen Hoshino, Stephen Malkmus & Pi Ja Ma)

9. Put Down Your Phone

10. crushed.zip

11. Oh Come On

12. Don’t Let The Colony Collapse

13. Everything Falls Apa