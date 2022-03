IL NUOVO ALBUM DEI DREAM SYNDICATE E’ “ULTRAVIOLET BATTLE HYMNS AND TRUE CONFESSIONS”. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Il nuovo album dei Dream Syndicate, “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions”, uscirà il 10 Giugno per Fire Records.

Ascolta il primo estratto “Where I’ll Stand”:

Questo sarà il quarto album del nuovo ciclo intrapreso dai The Dream Syndicate, per intenderci quello iniziato nel 2017 con “How Did I Find Myself Here?” e proseguito con altre due perle prima di arrivare al nuovo album in uscita il 10 Giugno per Fire Records.

“Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions” è un lavoro dal titolo criptico influenzato tanto dai sempre presenti Velvet Underground quanto dal glam britannico e dal prog tedesco.

I Dream Syndicate di “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions” sono Steve Wynn, Dennis Duck, Mark Walton, Jason Victor e il nuovo membro Chris Cacavas alle tastiere (proveniente dai Green On Red, cult band losangelina degli anni ‘80), oltre alla presenza in veste di guest di Stephen McCarthy dei The Long Ryders e di Marcus Tenney.

Credit Foto: Chris Sikich