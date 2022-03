Rosie Thomas ha rilasciato in queste ore la cover della hit single firmata Mariah Carey “Always Be My Baby”.

Al pezzo hanno collaborato Sufjan Stevens, the Shins, Josh Ottum e il percussionista James McAlister.

Questa versione di “Always Be My Baby” sarà inserita in “Lullabies for Parents, Vol. 1” nuovo album della Thomas che conterrà anche “All Is Full of Love” cover di Björk.

Ascolta il brano:

Credit Foto: Jon Uleis / CC BY