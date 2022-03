ASCOLTA “GOODBYE MR. BLUE” NUOVO BRANO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI FATHER JOHN MISTY

Esce tra un mese “Chloë And The Next 20th Century” nuovo atteso disco di Father John Misty che segue di quattro anni il precedente “God’s Favorite Customer” uscito nel 2018.

Dopo “Funny Girl” e “Q4” oggi Josh Tillman condivide un terzo estratto, ascolta “Goodbye Mr. Blue”:

“Chloë and the Next 20th Century”, in uscita il prossimo 8 aprile (Sub Pop distribuisce ovunque, la Bella Union si occuperà del vecchio continente), è prodotto dal Jonathan Wilson, collaboratore di lunga data di Josh Tillman e sarà disponibile anche in versione deluxe con libro e un singolo contenente due brani del disco, “Buddy’s Rendezvous” e ““Kiss Me (I Loved You)”, rifatti rispettivamente da Lana Del Rey e Jack Cruz.

Credit Foto: Martin Schumann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons