ASCOLTA “PERSONAL MESSAGE” NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI MELODY’S ECHO CHAMBER

Melody Prochet è pronta a tornare in pista con il suo progetto musicale Melody’s Echo Chamber.

Il nuovo disco “Emotional Eternal”, dal quale a gennaio abbiamo ascoltato il primo estratto “Looking Backward”, uscirà il 29 aprile su etichetta Domino.

Oggi è stato rilasciato un secondo brano, “Personal Message”:

Registrata insieme a Reine Fiske dei Dungen e Fredrik Swahn degli Amazing “Personal Massage” è così prensentato dalla sua autrice:

Ho suonato il violino con Gustav Esjtes di Dungen e Josefin Runsteen. Josefin ha trasceso la sezione degli archi in un’altra dimensione con il suo caldo virtuosismo.

e ancora:

Penso che la musica si sia rivelata in modo così naturale, non penso sia cambiata molto dal materiale originale. La storia è ispirata da un luogo dove ho vissuto in riva al mare, nel sud della Francia. Quando succedeva qualcosa di disincantato, mi rifugiavo vicino alla mia casa sulla penisola sotto i pini, un santuario naturale dove mandavo gli auguri alla riva, mi consolavo per la sua bellezza. La canzone ha questa atmosfera legnosa e salata sbiadita come un uccello marino.